Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему не остался в «ПСЖ» еще на год.

«Пять месяцев назад мне объявили, что предложат на новый сезон роль запасного вратаря. С января у меня было достаточно времени подумать – я понял, что это не для меня. Мне предложили хорошие условия, но я отказался от продления. Мне нужны эмоции. Это физическая необходимость.

Я хочу чувствовать себя важным. Как и год назад, я в отличной форме и абсолютно спокоен. Моя карьера может завершиться через год, а может через 15 дней. Уже есть интересные предложения, но, если я не найду, что ищу, то могу позволить себе год отдыха или посвятить его обучению.

Скажем, пойти на курсы тренеров и спортивных директоров или учиться бизнесу, а может улучшить английский», – цитирует Буффона Corriere dello Sport.

Буффон с 2001-го по 2018 год выступал в «Ювентусе», а затем отыграл сезон за «ПСЖ».

5 июня стало известно, что Джиджи не останется в парижском суперклубе.

Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио

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