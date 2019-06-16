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💣 «Ювентус» объявил о назначении Сарри
Новая эпоха «Старой синьоры».
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри возвращается в Италию.
60-летний итальянский коуч возглавил «Ювентус». Контракт Сарри с туринским клубом рассчитан до 2022 года.
- Сарри возглавил «Челси» перед сезоном-2018/19, вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу Европы.
- В чемпионате Англии-2018/19 «синие» заняли третье место.
- В Италии Маурицио работал с «Эмполи» и «Наполи».
Сарри возглавит «Ювентус». Теперь все узнают, что он за тренер
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