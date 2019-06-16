В Неаполе сняли мемориальную доску с дома, где появился на свет бывший тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Табличка на улице Силио Италико в районе Бальони гласила «Здесь родился командор Маурицио Сарри. Народ Неаполя благодарит архитектора Красоты. Прощай навсегда, командор!» Ее удаление связано с назначением Сарри в туринский «Ювентус».

За акцию взяли ответственность активисты «Политической лаборатории Искра». На фейсбуке они написали: «Никогда не хотели смешивать политику и поддержку. Но наши сердца обливаются слезами, когда мы читаем горечь таких же людей, как мы, которые верили и обращали доверие тех, кто продолжал верить в футбол. Доверие, которое регулярно подрывают законы рынка. Три лета назад так случилось с Игуаином, в этом году – с Сарри.

Случится ли так, что в футболе (и политике) больше не останется игр с принадлежностью или идеологией, а будет только рынок? Когда мы решим, что мы больше не клиенты или субъекты? И станем ли мы только горожанами и фанатами? К скольким мы еще хотели бы привязаться и потом разочароваться в выборе?» – сообщили активисты. Их цитирует Tutto Napoli.

Маурицио Сарри летом 2018-го перешел из «Наполи» в «Челси», летом 2019-го – из «Челси» в «Ювентус».

С неаполитанским клубом 60-летний тренер дважды занимал вторые места в чемпионате Италии, с британцами взял Лигу Европы-2018/19.

Сарри возглавил «Ювентус». Теперь все узнают, что он за тренер

Качай приложение Eurosport для iOS или Android