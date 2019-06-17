Технический директор и легенда «Ромы» Франческо Тотти ушел из клуба, которому посвятил всю жизнь.

«Если я вернусь в «Рому», то только с новым владельцем. Если бы они поверили в меня, то это было бы здорово.

Могу сказать,что я никогда не делал зла клубу. Это намного тяжелее, чем уходить игроком. Оставить «Рому» – все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер. Многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в клубе. Это мне мешает.

У меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в дела проекта. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не помогали друг другу. Они знали мои намерения, как много я хотел дать клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения», – цитирует речь Тотти Football Italia.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 года. Он завершил карьеру в 2017 году и сразу стал техдиректором римлян.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта купил клуб в 2011 году.

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