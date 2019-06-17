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«Тренер не может быть предан одному клубу». Капелло защитил Сарри примерами Конте и Моуринью
А еще легендарный коуч сравнил Сарри с профессором.
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри в «Ювентус».
«Знаете, меня тоже сначала встретили негативно в «Ювентусе». Это произошло не потому, что ранее я тренировал «Рому» и «Милан», а из-за того, что когда-то пообещал не приходить в «Ювентус». Было много обидных слов, баннеров и прочего... Я знаю, что Конте критиковали за переход в «Интер». Ничего удивительного, тренеры – профессионалы, футбол – бизнес.
Будущее Сарри в «Ювентусе»? Хорошие специалисты знают, как расположить к себе игроков. АПЛ – вершина футбола. Сарри отправился в Англию учителем, а возвращается в Италию профессором университета», – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
В эфире Rai Radio дон Фабио привел пример Жозе Моуринью.
«Тренеры – профессионалы. Вы не можете быть преданы одному клубу. Моуринью говорил, что никогда не возглавит другой клуб АПЛ кроме «Челси». А потом стал тренером «МЮ».
- Маурицио Сарри летом 2018-го перешел в «Челси» из «Наполи».
- С неаполитанским клубом 60-летний тренер дважды занимал вторые места в чемпионате Италии, с британцами взял Лигу Европы-2018/19.
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