Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри в «Ювентус».

«Знаете, меня тоже сначала встретили негативно в «Ювентусе». Это произошло не потому, что ранее я тренировал «Рому» и «Милан», а из-за того, что когда-то пообещал не приходить в «Ювентус». Было много обидных слов, баннеров и прочего... Я знаю, что Конте критиковали за переход в «Интер». Ничего удивительного, тренеры – профессионалы, футбол – бизнес.

Будущее Сарри в «Ювентусе»? Хорошие специалисты знают, как расположить к себе игроков. АПЛ – вершина футбола. Сарри отправился в Англию учителем, а возвращается в Италию профессором университета», – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В эфире Rai Radio дон Фабио привел пример Жозе Моуринью.

«Тренеры – профессионалы. Вы не можете быть преданы одному клубу. Моуринью говорил, что никогда не возглавит другой клуб АПЛ кроме «Челси». А потом стал тренером «МЮ».

Маурицио Сарри летом 2018-го перешел в «Челси» из «Наполи».

С неаполитанским клубом 60-летний тренер дважды занимал вторые места в чемпионате Италии, с британцами взял Лигу Европы-2018/19.

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