«Рома» официально прокомментировала уход Франческо Тотти из клуба.

«Клуб очень разочарован тем, что Франческо Тотти объявил, что уходит из клуба и отказывается от поста технического директора. Мы предложили ему эту роль и ждали ответа. Мы полагали, что эта роль – одна из самых серьезных в клубе, которая требует полной самоотдачи и приверженности. В случае с Франческо мы были готовы проявить терпение и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого управленца. Для этого ему и предложили должность технического директора, полагая, что он мог бы вырасти в этой функции.

Мы понимаем, что ему было тяжело покинуть «Рому» после 30 лет, но считаем, что у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе. Что касается постоянных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Такой сценарий был бы для клуба очень чувствительным. Инвесторы не намерены выставлять «Рому» на продажу ни сейчас, ни в будущем. А Франческо желаем только удачи в том, что он будет делать дальше», – говорится на официальном сайте римлян.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 года. Он завершил карьеру в 2017 году и сразу получил административную должность.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта купил клуб в 2011 году.

«Было бы лучше, если я умер». Тотти покинул «Рому» из-за ссоры с владельцами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android