Бальде Кейта познакомился с моделью и телеведущей Симоной Гуатьери, когда играл за «Лацио». Бальде не смутила даже разница в возрасте – дама старше его на пять лет. Когда Кейта перешел в «Монако», девушка переехала вместе с ним во Францию. Минувший год парочка провела в Милане – Бальде играл за «Интер».

Карьеру Симона начала в 15 лет со съемок в рекламных роликах. Чуть повзрослев, девушка участвовала в конкурсах Мисс Италия, Мисс Мира и Мисс Вселенная, после чего получила множество предложений о работе и остановилась на модельной и телевизионной карьере. На ее страничку в инстаграме подписано почти 140 тысяч человек. Как можно убедиться из этих фотографий – не зря.

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