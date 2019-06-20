Eurosport
Роналду подешевел на 30 млн евро, «Наполи» подорожал. Как изменились цены на игроков Серии А
Важнейшие изменения с января 2018 года.
За полтора года стоимость игроков Серии А преобразилась до неузнаваемости. Лучше всех постарался «Наполи»: три игрока в топ-10 прибавивших в цене, включая два максимальных скачка.
Но в списке постепенно обесценивающихся игроков куда больше громких имен.
В основном дешевели ребята из «Ювентуса» и «Интера» во главе с Криштиану Роналду. Виноваты возраст и неудачи итальянских грандов в еврокубках.
В процентном соотношении наиболее впечатляющего прогресса добился 19-летний Николо Дзаньоло. В январе 2018-го атакующий полузащитник «Ромы» стоил жалкие 500 тысяч. Сейчас – 40 млн (+7900%)
- Все суммы взяты с сайта Transfermarkt.
- Криштиану Роналду остается самым дорогим игроком Серии А (90 млн евро). За ним следуют Пауло Дибала (85 млн) и Мауро Икарди (80 млн). Все трое подешевели в сезоне-2018/19.
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