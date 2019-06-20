Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, будет ли он надевать официальный костюм на матчи команды, как это делал его предшественник Массимилиано Аллегри.

«Мне нужно поговорить на эту тему с клубом. Я предпочитаю не надевать костюм и галстук во время матчей. Но можете быть уверены, что я не появлюсь на стадионе голым – в моем возрасте так лучше не делать», – приводит слова Маурицио один из журналистов FourFourTwo.

В сезоне-2018/19 Сарри работал в «Челси». Под руководством итальянского специалиста «синие» выиграли Лигу Европы и заняли третье место в АПЛ.

Сарри не привык носить официальную одежду: на время игр Маурицио облачается в спортивный костюм.

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