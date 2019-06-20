СПАЛ и «Торино» осуществили две странные сделки по 23-летнему защитнику Кевину Бонифаци.

Футболист отыграл сезон-2018/19 в аренде за СПАЛ, права на него принадлежали «Торино». Вчера, 19 июня, СПАЛ выкупил Бонифаци за 10 миллинов евро. Сегодня туринцы вернули игрока, воспользовавшись правом обратного выкупа. Toro News сообщает, что «Торино» заплатил 11 миллионов.

«Торино» занял в Серии А седьмое место, СПАЛ – 13-е.

В 2019 году Бонифаци забил за СПАЛ 1 мяч и отдал 2 ассиста.

Роналду подешевел на 30 млн евро, «Наполи» подорожал. Как изменились цены на игроков Серии А

Качай приложение Eurosport для iOS или Android