Новый коуч «Юве» уже высадился в Турине и даже покрасовался в стильном поло от Ralph Lauren – уникальный случай, потому что обычно Маурицио носит исключительно спортивные костюмы. Сейчас Сарри спокоен, общителен и уверен в себе: итальянец уехал из «Челси» королем и прибыл в «синьору» с одной миссией – взять Кубок чемпионов и окончательно прибить все разговоры о собственном лузерстве.

Но чтобы успешно двигаться по сетке ЛЧ, новому алленаторе «Ювентуса» придется сдружиться с Криштиану Роналду – как показывает практика, это тяжело, если у тебя нет мощного футбольного прошлого. Ниже – три истории конфликтов Криша, от самого тихого до самого ядерного.

«Шейк запретила забивать голы?»

Паулу Бенту был посредственным игроком (не поднялся выше «Спортинга»), но в 2010-м возглавил сборную Португалии вместо Карлуша Кейруша. Пару лет Бенту и Роналду коммуницировали вполне нормально, но на Евро-2012 гонор Криша все же взыграл. Его сборная проиграла немцам, а лидер не поблагодарил фанатов после матча, а сорвал капитанскую повязку и побежал в раздевалку. Паулу попросил страйкера не истерить, но тот его тупо послал. В итоге мужчины поорали друг на друга, но затем помирились и даже доползли вместе до полуфинала. Впрочем, их дальнейшие отношения строились на подколах.

Например, в 2013-м перед матчем с Россией у Бенту спросили, не запретит ли Ирина Шейк забивать голы в ворота своей страны. «Интересный вопрос! Обязательно уточню этот момент у Криштиану», – заверил Паулу. Видимо, после их беседы Роналду понял, что расстраивать Ирину правда не стоит: вместо него победу португальцам принес Поштига.

Криштиану Роналду и Паулу Бенту на ЧМ-2014Getty Images

Есть и другой, более характерный кейс. В 2014-м, уже после изгнания из сборной, Бенту заявил, что Криш не был лучшим капитаном в его команде. «Я бы выбрал Моутинью за его уровень, профессионализм и способность понимать идеи тренера. Мы работали вместе еще в «Спортинге», так что я знаю, о чем говорю», – подчеркнул Паулу, прекрасно осознавая, как сильно заденет самолюбие и гордость Роналду этой репликой.

«Он думает, что все знает о футболе»

Моуринью и Криштиану входят в пул суперагента Жорже Мендеша – только благодаря великому продюсеру их антагонизм не привел к реально жестким скандалам. Игрок и тренер прохладно относятся друг к другу еще с середины нулевых: тогда Роналду, играя за «МЮ», внезапно выпалил, что Жозе никогда не признает своих ошибок. Особенный врубил режим снисходительного гения: «Ребенку не хватает зрелости и воспитания. Наверное, это связано с тяжелым детством».

На этом первая фаза ссоры заглохла, но потом Моур возглавил «Мадрид». Там они почти не общались, а все диалоги сводились к муторной идеологической борьбе. Криш ненавидел обороняться и считал, что нужно бежать только вперед, а Жозе вопил на него и требовал отрабатывать в защите. «Он думает, что все знает о футболе», – кипятился Моур, но это не помогало.

Самый смешной эпизод произошел в 2012 году. Роналду пообещал Рую Фариа (помощник Моура и мостик в их общении с Криштиану), что вонзит хет-трик в ворота «Леванте» и отпразднует гол с ассистентом Особенного. В итоге форвард правда положил тройку, подлетел к скамейкам, но вместо Руя в его объятия прыгнул Жозе – разумеется, исключительно ради позерства. Роналду подыграл и потискал коуча, а тот создал для медиа иллюзию доверительных отношений.

Жозе Моуринью и Криштиану РоналдуGetty Images

К весне 2013 года Криш и Моуринью уже окончательно друг друга не переваривали: игрока бесила оборонительная философия, а у тренера натурально съехала кукушка – он обвинял лидера «Мадрида» в крысятничестве и создании коалиций. Тот не отвечал на претензии, а просто дождался, когда Жозе уйдет.

Спустя всего пару месяцев после расставания с «Реалом» Особенный не сдержался и съехидничал: «В 30 лет я уже работал с настоящим Роналдо. Бразильцем». «Ненастоящий» Роналду проигнорировал эту фразу, но с Жозе так и не помирился. «МЮ» интересовался Кришем два года подряд (2017-й и 2018-й), но оба раза Моур блокировал сделку и мешал Мендешу заработать на комиссионных.

«Передать вам флэшку?»

КриРо замечательно общался с Анчелотти, поэтому был в шоке, когда Перес уволил его на следующий год после Десимы. Вместо доброго Карло в Вальдебебас выписали грамотного, но не слишком приятного Рафу Бенитеса – легко догадаться, на ком срывал злость седьмой номер «Мадрида». Впервые Криштиану психанул еще на июльской тренировке: ему банально не понравились упражнения, и он с королевским видом упорхнул в раздевалку.

Следующий всплеск произошел после 0:4 в домашнем Класико – есть версия, что португалец обратился к Пересу с ультиматумом в духе «Либо я, либо он». В тот момент стало ясно, что Рафа протянет еще от силы несколько недель. Так и получилось – уже в начале 2016-го испанца заменили на Зидана.

Удивительно, но сам Бенитес всегда отзывался о Крише с уважением и уверял, что у них не было разногласий. Зато люди из окружения Роналду признались, что Рафа все время пытался учить селебрити дриблингу и штрафным ударам. Чтобы прокачать скиллы КриРо в этих аспектах, Бенитес даже сделал специальную презентацию. Увидев флэшку в руках испанца, страйкер поднял брови и спросил: «Хотите, я дам вам флэшку с записью всех своих голов?» Кажется, Рафаэль действительно был для мадридской раздевалки абсолютно пустым местом.

Теперь важно, чтобы подобная история не повторилась с Сарри. Он не играл в футбол на приличном уровне, слишком долго тренировал полулюбителей, лишь недавно выиграл первый солидный трофей и однозначно будет раздражать Криштиану абсурдными суевериями, спорными требованиями и странными схемами.

Есть два варианта: либо помудревший Роналду примет Маурицио, и они вместе дойдут до Кубка чемпионов, либо в «Ювентусе» разгорится такой пожар, что местные сенаторы еще тысячу раз пожалеют о расставании с Массимилиано Аллегри.

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