Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал назначение Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса».

«Я не удивлен тем, что Сарри ушел в «Ювентус». В мире футбола не осталось места для идолов и преданности. Сарри не выиграл ничего с «Наполи», и, возможно, не выиграет ничего в Турине», – приводит слова Де Лаурентиса Daily Mail.

Сарри работал в «Наполи» в 2015-2018 гг. Под руководством Маурицио команда из Неаполя дважды занимала второе место в Серии A и однажды – третье.

В сезоне-2018/19 Сарри тренировал «Челси» и привел команду к победе в Лиге Европы.

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