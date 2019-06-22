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Де Лаурентис: «Сарри не выиграл ничего с «Наполи». Возможно, не выиграет и с «Ювентусом»
Босс неаполитанцев отнюдь не желает Маурицио успехов.
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал назначение Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса».
«Я не удивлен тем, что Сарри ушел в «Ювентус». В мире футбола не осталось места для идолов и преданности. Сарри не выиграл ничего с «Наполи», и, возможно, не выиграет ничего в Турине», – приводит слова Де Лаурентиса Daily Mail.
- Сарри работал в «Наполи» в 2015-2018 гг. Под руководством Маурицио команда из Неаполя дважды занимала второе место в Серии A и однажды – третье.
- В сезоне-2018/19 Сарри тренировал «Челси» и привел команду к победе в Лиге Европы.
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