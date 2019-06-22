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La Gazzetta dello Sport: Сарри сделает Роналду центрфорвардом, чтобы Криш забил 40 мячей за сезон
Хочет сделать из Криштиану Игуаина.
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри 21 июня провел личную встречу со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду. Она состоялась на французской Ривьере, где Роналду отдыхает с Джорджиной Родригес и детьми.
Коуч объяснил футболисту, как видит игру команды в следующем сезоне. В частности, Сарри планирует перевести Криштиану на позицию центрального нападающего. По мнению Маурицио, в качестве главного форварда португалец забьет до 40 мячей за сезон и больше поможет «Ювентусу», чем на фланге атаки.
На первой пресс-конференции в должности тренера «бьянконери» Сарри заявил, что поговорит с двумя-тремя лидерами туринского клуба. Но на данный момент у него не назначено индивидуальных встреч с другими футболистами «Ювентуса». Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.
- Маурицио Сарри возглавил «Юве» 16 июня 2019 года. В сезоне-2018/19 он работал в «Челси» и привел лондонцев к третьему месту в Премьер-лиге и победе в Лиге Европы.
- При Сарри Гонсало Игуаин провел лучший сезон в карьере, когда забил за «Наполи» 36 мячей в чемпионате Италии-2015/16.
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