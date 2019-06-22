Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри 21 июня провел личную встречу со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду. Она состоялась на французской Ривьере, где Роналду отдыхает с Джорджиной Родригес и детьми.

Коуч объяснил футболисту, как видит игру команды в следующем сезоне. В частности, Сарри планирует перевести Криштиану на позицию центрального нападающего. По мнению Маурицио, в качестве главного форварда португалец забьет до 40 мячей за сезон и больше поможет «Ювентусу», чем на фланге атаки.

На первой пресс-конференции в должности тренера «бьянконери» Сарри заявил, что поговорит с двумя-тремя лидерами туринского клуба. Но на данный момент у него не назначено индивидуальных встреч с другими футболистами «Ювентуса». Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Маурицио Сарри возглавил «Юве» 16 июня 2019 года. В сезоне-2018/19 он работал в «Челси» и привел лондонцев к третьему месту в Премьер-лиге и победе в Лиге Европы.

При Сарри Гонсало Игуаин провел лучший сезон в карьере, когда забил за «Наполи» 36 мячей в чемпионате Италии-2015/16.

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