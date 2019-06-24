«Мы сделали историю». Роналду выложил фото с Джорданом и подписал очередной пафосной фразой
Хотя с подписью и не поспоришь.
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил совместное фото с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
«Мы сделали историю», – подписал фотографию Криштиану в инстаграме.
- Джордан – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный MVP финалов НБА.
- Майл за карьеру в НБА набрал 32 292 очка – четвертый результат в истории лиги.
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