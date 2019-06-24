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«Мы сделали историю». Роналду выложил фото с Джорданом и подписал очередной пафосной фразой

«Мы сделали историю». Роналду выложил фото с Джорданом и подписал очередной пафосной фразой
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Хотя с подписью и не поспоришь.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил совместное фото с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Мы сделали историю», – подписал фотографию Криштиану в инстаграме.

  • Джордан – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный MVP финалов НБА.
  • Майл за карьеру в НБА набрал 32 292 очка – четвертый результат в истории лиги.

La Gazzetta dello Sport: Сарри сделает Роналду центрфорвардом, чтобы Криш забил 40 мячей за сезон

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