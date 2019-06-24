Руководство «Милана» и «Интера» согласовало проект нового стадиона. Строительство обоим клубам обойдется в 700 миллионов евро и будет завершено к началу сезона-2022/23.

Свежую арену возведут рядом с «Сан-Сиро», проект также предполагает обустройство прилегающей территории. Стадион расположат ниже уровня остальных улиц, чтобы ограничить его визуальное влияние на окрестности. Источники La Repubblica сообщили, что «Милан» и «Интер» еще не определились, что делать с землей, которая останется после сноса «Джузеппе Меацца».

Однако позднее мэр Милана Беппе Сала сообщил, что стадион не подвергнется сносу или реконструкции как минимум до 2026 года.

«Сан-Сиро» принадлежит городскому совету. Если «Милан» и «Интер» решили построить новую арену, то могу сказать лишь две вещи. Во-первых, это займет какое-то время. И во-вторых, мы – владельцы стадиона. В заявке на проведение Олимпийских игр-2026 мы гарантировали, что в 2026 году «Сан-Сиро» будет открыт, как и прежде. Занавес.

После 2026-го мы определим судьбу стадиона, в случае если будет построен новый. Но прямо сейчас мы абсолютно уверены, что на нем пройдет церемония открытия Олимпиады.

Очевидно, что новая арена без дополнительных методов заработка не будет финансово самостоятельной. Ее можно построить, если добавить что-то еще – жилые дома, коммерческие здания. Но если две команды готовят глобальный проект, то это невозможно сделать за несколько лет.

Я бы хотел, чтобы строительство завершили уже завтра, но этого не случится. Нужно поумерить энтузиазм. Выслушаю представителей обоих клубов, но стадион принадлежит городскому совету. И члены совета проголосуют за сохранение «Сан-Сиро» до 2026 года», – цитирует Салу Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сегодня, 24 июня, Международный олимпийский комитет выбрал Милан и Кортину д’Ампеццо местами проведения зимних Игр-2026. Итальянские города выиграли гонку у шведского Стокгольма.

Последняя масштабная реконструкция «Сан-Сиро» проходила в рамках подготовки к ЧМ-1990. Последний косметический ремонт работники стадиона проводили в сезоне-2015/16, перед тем как арена принимала финал Лиги чемпионов.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане

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