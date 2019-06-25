Роналду, его сын и брат попозировали на яхте в знаменитой позе Криша
В семье Криштиану подрастает талантливый сменщик.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит отпуск на берегах французской Ривьеры вместе с девушкой Джорджиной Родригес, сыном Криштиану Джуниором и братом Угу Авейру.
Британский таблоид The Sun опубликовал фотографии из отпуска Криштиану: на одном из снимков все трое мужчин приняли знаменитую позу Роналду во время празднования голов.
А вот так Криш и Джорджина проводят минуты вдвоем:
- В сезоне-2018/19 Роналду вместе с «Ювентусом» выиграл Суперкубок Италии и Серию A.
- К своим достижениям в прошедшем сезоне португалец приплюсовал победу в Лиге наций.
Роналду – о победе в Лиге наций: «Чемпионы и точка!»
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