Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит отпуск на берегах французской Ривьеры вместе с девушкой Джорджиной Родригес, сыном Криштиану Джуниором и братом Угу Авейру.

Британский таблоид The Sun опубликовал фотографии из отпуска Криштиану: на одном из снимков все трое мужчин приняли знаменитую позу Роналду во время празднования голов.

А вот так Криш и Джорджина проводят минуты вдвоем:

В сезоне-2018/19 Роналду вместе с «Ювентусом» выиграл Суперкубок Италии и Серию A.

К своим достижениям в прошедшем сезоне португалец приплюсовал победу в Лиге наций.

Роналду – о победе в Лиге наций: «Чемпионы и точка!»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android