Бывший голкипер сборной Италии, чемпион мира-2006 Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».

Джанлука ди Марцио заявил, что переговоры Буффона и «бьянконери» проходят плодотворно. Джиджи уже дал согласие на то, чтобы быть запасным вратарем и сидеть под Войцехом Шченсным.

Инсайдер Sky Sport Italia Фабрицио Романо подтвердил информацию и добавил, что 41-летний голкипер подпишет контракт на один сезон.

Возвращение Буффона в «Турин» будет означать, что нынешний бэкап Шченсного Маттиа Перин покинет клуб. Им, по информации Ди Марцио, интересуются «Рома» и «Севилья».

Джанлуиджи Буффон играл за «Ювентус» с 2001-го по 2018-й. Вместе с туринцами он стал девятикратным чемпионом Италии, но ни разу не брал Лигу чемпионов.

Сезон-2018/19 Буффон провел в «Пари Сен-Жермен». В чемпионате Франции он отыграл 17 матчей и пропустил 18 мячей. «ПСЖ» предлагал итальянцу новый контракт, но Джиджи отказался от продления соглашения.

Буффон увел девушку Вьери и обещал жениться после победы на ЧМ. Об измене Джиджи она узнала по радио

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