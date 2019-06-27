Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал об отношении к прошлогоднему уходу Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Было бы странно, если бы потеря такого игрока, как Криштиану Роналду, прошла бесследно. Он в одиночку решил исход многих матчей. Но его трансфер, однако, устроил всех. Криштиану хотел чего-то нового, а «Реал» хорошо заработал», – цитирует Крооса Bild.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

В Лиге чемпионов-2018/19 «Реал» без Криштиану вылетел в 1/8 финала, «Ювентус» с Криштиану – в 1/4 финала.

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