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«Наслаждение отпуском». Роналду вновь сфоткался в компании мускулистого парня

«Наслаждение отпуском». Роналду вновь сфоткался в компании мускулистого парня
Eurosport

1 час назад

Джорджина Родригес должна напрячься.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает добросовестно вести фотоотчет отпуска в инстаграме.

На этот раз он сделал фотографию со своим приятелем Мигелем Пьяксао, подписав картинку: «Наслаждение отпуском».

  • Пьяксао – воспитанник «Спортинга», он играл в лиссабонском клубе в одно время с Криштиану.
  • ·Последним клубом 35-летнего вингера была команда второго португальского дивизиона «Ориентал».

«Мы сделали историю». Роналду выложил фото с Джорданом и подписал очередной пафосной фразой

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