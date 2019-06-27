«Наслаждение отпуском». Роналду вновь сфоткался в компании мускулистого парня
Джорджина Родригес должна напрячься.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает добросовестно вести фотоотчет отпуска в инстаграме.
На этот раз он сделал фотографию со своим приятелем Мигелем Пьяксао, подписав картинку: «Наслаждение отпуском».
- Пьяксао – воспитанник «Спортинга», он играл в лиссабонском клубе в одно время с Криштиану.
- ·Последним клубом 35-летнего вингера была команда второго португальского дивизиона «Ориентал».
«Мы сделали историю». Роналду выложил фото с Джорданом и подписал очередной пафосной фразой
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