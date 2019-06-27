Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, сколько выкуривает сигарет в день: «Я выкуриваю 60 сигарет в день. Возможно, это слишком. Не ощущаю нужды во время матчей, но после матчей мне действительно необходимо перекурить».

Размах вредной привычки Сарри прокомментировал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно легких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванет. Также никотин вызывает спазмы сосудов», – сказал Брюн «Чемпионату».

В сезоне-2018/19 Сарри работал в «Челси». Под руководством итальянского специалиста «синие» выиграли Лигу Европы и заняли третье место в АПЛ.

По окончании сезона Маурицио возглавил туринский клуб.

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