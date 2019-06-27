Жена Фернандо Риксена Вероника рассказала о встрече с португальским нападающим Криштиану Роналду, случившейся в 2016 году.

Роналду увиделся со смертельно больным Риксеном после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Легией» (5:1). Отвечая на вопрос, оказал ли португалец какую-либо помощь семье Фернандо, Вероника заявила следующее: «Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка из ФИФА, как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту – ничего».

Под «дедушкой из ФИФА» жена Риксена имеет в виду бывшего президента организации Зеппа Блаттера. В одном из интервью женщина рассказала, что именно Блаттер выступил инициатором встречи между Роналду и ее мужем.

Риксен болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС) – неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы.

Завтра, 28 июня, Фернандо проведет последнюю встречу с болельщиками, после чего не будет выходить в свет и продолжит бороться с болезнью в кругу семьи.

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