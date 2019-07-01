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Годин свободным агентом перешел в «Интер» после девяти лет в «Атлетико»
Крутейшее усиление для команды Антонио Конте.
«Интер» официально объявил о трансфере 33-летнего защитника сборной Уругвая Диего Година.
Как сообщает официальный сайт «нерадзурри», Годин подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года.
Ранее Диего на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Атлетико» и выиграл чемпионат Испании, Кубок Короля, Лигу Европы (дважды), Суперкубок УЕФА (трижды) и Суперкубок Испании.
- В прошедшем сезоне «Интер» занял четвертое место в Серии A и квалифицировался в Лигу чемпионов.
- Годин перешел в «Интер» на правах свободного агента.
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