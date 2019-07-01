Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо, который выступал за «ПСЖ».

«До скорой встречи, Адриен Рабьо! Мы ждем тебя, чемпион!» – говорится в официальном заявлении итальянского клуба. 24-летний футболист перешел в «Юве» на правах свободного агента.

С «ПСЖ» Адриен выиграл 17 национальных трофеев.

В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.

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