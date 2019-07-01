Getty Images
Рабьо стал игроком «Ювентуса»
Он все-таки ушел из «ПСЖ».
Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо, который выступал за «ПСЖ».
«До скорой встречи, Адриен Рабьо! Мы ждем тебя, чемпион!» – говорится в официальном заявлении итальянского клуба. 24-летний футболист перешел в «Юве» на правах свободного агента.
- С «ПСЖ» Адриен выиграл 17 национальных трофеев.
- В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.
Кроос: «Трансфер Роналду в «Ювентус» устроил всех»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте