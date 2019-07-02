«Рома» представила новичков рядом с информацией о пропавших детях

«Рома» представила новичков команды Леонардо Спинаццолу и Амаду Диавара, прикрепив к сообщениям об их трансферах информацию о пропавших детях из Италии и США.

Как отмечает The Sun, эта акция была организована при сотрудничестве «Ромы» с американским Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей и итальянской организацией, занимающейся защитой прав детей (Telefono Azzurro).

По словам представителей «Ромы», римляне поменяли стратегию работы в соцсетях – теперь клуб будет не только баловать интернет вирусным контентом, но и помогать социальным инициативам.

В прошлом году «Рома» представила новичка Бриана Кристанте нарочито ужасным фотошопом.

В Серии A-2018/19 римляне заняли шестое место и квалифицировались в Лигу Европы.

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