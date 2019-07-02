Бывший игрок «Ювентуса» Адриан Муту рассказал своим подписчикам о кошмаре Златана Ибрагимовича.

«Когда мы с Иброй играли за «Ювентус», то перед матчами спали в одной комнате. Однажды Златан вскочил среди ночи и разбудил меня со словами: «Адри, вставай! У меня был кошмар, мне приснилось, что Роналду лучше меня!»

Он вернулся в кровать только после того, как я сказал ему: «Нет, Златан, нет, ты лучший игрок в мире! Успокойся и иди спать», – написал Муту в инстаграме.

Ибрагимович выступал за «Ювентус» в 2004-2006 гг. и выиграл два чемпионата Италии (позже оба титула были аннулированы).

Муту провел в «Юве» полтора года и тоже выиграл два скудетто, которые были аннулирован в результате Кальчополи.

Златан: «Я здесь, потому что выиграл больше титулов, чем вся MLS»

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