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il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»

il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Турин собирает старичков.

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, покинувший «Зенит», может вернуться в «Ювентус».

По информации il BiancoNero, 33-летний футболист близок к возвращению в родной клуб. Аналогично может поступить экс-вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон – ранее сообщалось, что он уже договорился о годичном контракте.

  • «Зенит» объявил о расторжении контракта с Маркизио 1 июля: итальянец перешел в петербургский клуб в начале сентября 2018 года.
  • Он покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

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