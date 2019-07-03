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il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Турин собирает старичков.
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, покинувший «Зенит», может вернуться в «Ювентус».
По информации il BiancoNero, 33-летний футболист близок к возвращению в родной клуб. Аналогично может поступить экс-вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон – ранее сообщалось, что он уже договорился о годичном контракте.
- «Зенит» объявил о расторжении контракта с Маркизио 1 июля: итальянец перешел в петербургский клуб в начале сентября 2018 года.
- Он покинул «Ювентус» на правах свободного агента.
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