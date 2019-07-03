Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, покинувший «Зенит», может вернуться в «Ювентус».

По информации il BiancoNero, 33-летний футболист близок к возвращению в родной клуб. Аналогично может поступить экс-вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон – ранее сообщалось, что он уже договорился о годичном контракте.

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маркизио 1 июля: итальянец перешел в петербургский клуб в начале сентября 2018 года.

Он покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

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