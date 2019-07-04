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Буффон вернулся в «Ювентус»
Джиджи все же надеется выиграть Лигу чемпионов.
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус».
Как сообщает официальный сайт «бьянконери», Джиджи подписал с клубом однолетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.
В прошлом сезоне Буффон выступал за «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом Франции.
- В новом сезоне итальянец будет вторым голкипером «Ювентуса» после Войцеха Шченсного.
- В составе «Ювентуса» Буффон 11 раз выигрывал чемпионат Италии.
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