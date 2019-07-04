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Буффон вернулся в «Ювентус»

Буффон вернулся в «Ювентус»
Eurosport

2 ч. назад

Джиджи все же надеется выиграть Лигу чемпионов.

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус».

Как сообщает официальный сайт «бьянконери», Джиджи подписал с клубом однолетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В прошлом сезоне Буффон выступал за «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом Франции.

  • В новом сезоне итальянец будет вторым голкипером «Ювентуса» после Войцеха Шченсного.
  • В составе «Ювентуса» Буффон 11 раз выигрывал чемпионат Италии.

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