41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус».

Как сообщает официальный сайт «бьянконери», Джиджи подписал с клубом однолетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В прошлом сезоне Буффон выступал за «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом Франции.

В новом сезоне итальянец будет вторым голкипером «Ювентуса» после Войцеха Шченсного.

В составе «Ювентуса» Буффон 11 раз выигрывал чемпионат Италии.

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