Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб не рассчитывает на футболистов Мауро Икарди и Раджу Наингголана.

«Дисциплинарные дела – это не метод Маротты, это метод, который должен использоваться везде. Речь о наличии в клубе четких правил, прав и обязанностей. И эти обязанности всегда должны соблюдаться.

Мы ищем людей, которые подойдут этому проекту. Мы поговорили со всеми, кто вовлечен в процесс, донесли позицию клуба. Оба игрока знают ситуацию, но это не означает, что их способности подвергаются сомнению. Это отличные талантливые игроки. Таланты выигрывают матчи, но в чемпионате побеждает команда. Следовательно, Икарди и Наингголан не являются частью нашего проекта. Я говорю это предельно конкретно и при всем уважении к ним.

Одно дело сказать, что Икарди выставлен на трансфер, а другое – уважать контракт, обязывающий игрока принимать участие в тренировках. Мы не хотим нарушать обязанности. У тренера есть право выбирать состав для занятий», – цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Икарди играл в «Интере» с 2013 года, Наингголан – с 2018-го.

«Интер» в Серии А-201819 занял четвертое место и попал в ЛЧ на следующий сезон.

Ванда – об эротической фотосессии с Икарди: «После съемок он разучился забивать»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android