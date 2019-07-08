Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заинтриговал поклонников новым рекламным видео.

Ролик, опубликованный в инстаграме португальца, по всем признакам является рекламой некоего товара – но из видеоряда не следует, какого именно. «Когда в последний раз вы пытались достичь совершенства и не смогли сделать этого? Когда в последний раз вы отдали все лучшее, но не достигли цели? Возможно, вы просто забыли о второй половине совершенства», – говорит закадровый голос.

«Оставайтесь на связи», – написал Роналду под роликом, сохранив интригу до следующей публикации.

В чемпионате Италии-2018/19 Криш провел 31 матч, забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

В первом же сезоне Роналду выиграл в составе «Ювентуса» чемпионат Италии и Суперкубок страны.

Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике в образе боксеров

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