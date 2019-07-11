«Сан-Сиро» хотят разрушить. Стадион «Интера» и «Милана» умирает, но Олимпиада-2026 его спасет

«Сан-Сиро» правда хотят разрушить?

В середине июня у преданных поклонников Серии А начался траур: «Интер» и «Милан» объявили о скором сносе «Сан-Сиро» и постройке нового современного стадиона к сезону-2022/23. Новость ранила в сердце: «Сан-Сиро» (официальное название – «Джузеппе Меацца», но им почти не пользуются) – легенда итальянского футбола, по статусности и величию не уступающая самому Меацце, Мальдини, Индзаги и другим миланским звездам.

Через несколько дней Милан и Кортина д’Ампеццо выиграли право провести зимнюю Олимпиаду 2026 года, и для «Сан-Сиро» выкроили еще несколько лет жизни. Горячие головы из конкурирующих клубов остудил мэр Милана Беппе Сала – решать городу, а не «Интеру» с «Миланом».

Он заявил: «Сан-Сиро» принадлежит городскому совету. Если «Милан» и «Интер» решили построить новую арену, то могу сказать лишь две вещи. Во-первых, это займет какое-то время. И во-вторых, мы – владельцы стадиона. В заявке на проведение Олимпийских игр-2026 мы гарантировали, что в 2026 году «Сан-Сиро» будет открыт, как и прежде. Занавес. После 2026-го мы определим судьбу стадиона, в случае если будет построен новый. Но прямо сейчас мы абсолютно уверены, что на нем пройдет церемония открытия Олимпиады».

Но клубы непреклонны: они выступили с совместным заявлением, что планируют построить новую арену на 60 тысяч мест в том же районе. «Интер» и «Милан» уверены, что строительство обойдется дешевле реконструкции «Сан-Сиро». «Это необходимо для возвращения миланского футбола в европейскую и мировую элиту», – говорится в релизе.

Стадиону и Милану в целом действительно нужна эта Олимпиада – не только для того, чтобы сохранить «Сан-Сиро», но и по ряду других более важных причин. Далеких от футбола и приближенных к комфортному уровню жизни.

В каком он состоянии сейчас?

Несколько дней спустя после победы миланской заявки меня с коллегой занесло на денек в Милан по самой простой отпускной причине. Мы приехали ранним утром, почти ночью: метро еще не работает, а автовокзал граничит с районом Сан-Сиро – каких-то минут 30-40 пешего пути. Куда еще податься на рассвете двум спортивным журналистам, как не к стадиону, тем более если одна из нас (не я) – болельщица «Милана»? Гугл-карта приветливо показывала рядом зеленый парк, где наверняка можно комфортно посидеть до шести утра и наконец спуститься в подземку.

Реальность превзошла ожидания в самом отрицательном смысле. На подходе к стадиону в соседнем квартале царствовал резкий запах нечистот, а территория возле самого спорткомплекса оказалась такой грязной, будто это не Европа, а… нет, сравнения не будет – искать минусы у русских стадионов теперь как-то неловко. Вокруг был неубранный мусор, пожухлая трава и опавшие сухие листья, словно в Милане уже поздняя осень, а не разгар лета и 35 градусов в тени. На парковке стояла потрепанная машина, где кто-то ночевал.

Стадион «Сан-Сиро»Eurosport

Окрестности «Сан-Сиро»Eurosport

Окрестности «Сан-Сиро»Eurosport

Внутри легендарная арена, где забивали Роналдо и Шевченко, где бычил Гаттузо, производит такое же удручающее впечатление. На окнах – паутина, в раздевалке «Милана» – замшелые кресла, встречаются даже порванные. Место обитания «Интера» выглядит лучше – там кресел нет.

Раздевалка «Милана»Eurosport

Раздевалка «Интера»Eurosport

При выходе в чашу стадиона обычно захватывает дух, но не в этот раз на «Сан-Сиро». Пожалуй, когда трибуны заполнены во время миланского дерби или матча Лиги чемпионов, все действительно круто, но в межсезонье внешний вид поля (газона не было, потому что на стадионе планировался концерт) и трибун напоминает фотографии из ПФЛ, для людей с развитым воображением – из Припяти. Сиденья старенького «Петровского» по сравнению с миланскими кажутся суперсовременными, а ощущение – как на похоронах.

«Сан-Сиро»Eurosport

Кресла на «Сан-Сиро»Eurosport

Стадион еще можно спасти?

Возникает вопрос, как проводить в этом великолепии Олимпийские игры, но МОК сделал логичный выбор. В последнее время Олимпиады и чемпионаты мира по футболу проходят в странах, которые испытывают проблемы со спортивной индустрией. Поэтому мы дважды приветствуем Пекин (2008 и 2022) и три подряд Олимпиады в Азии (2018, 2020 и 2022), зимние Игры в тропическом Сочи (2014) и перенесенный на февраль ЧМ-2022 в Катаре.

Сложно представить, чтобы неурядицы со спортивной инфраструктурой и внешним видом городов были у Европы. В борьбе за Олимпиаду-2026 заявки отозвали Австрия, Швейцария, Испания, Норвегия, Финляндия, Германия – Италия и Швеция остались друг против друга, хотя и шведы были близки к снятию из-за недовольства простых жителей. Выиграли Милан и Кортина Д’Ампеццо, которым действительно нужно провести много работы, прежде чем приветствовать олимпийцев, обслуживающий персонал сборных и болельщиков со всего мира.

У Италии есть почти семь лет – солидный срок, чтобы сделать столицу моды столицей зимнего спорта. Оргкомитет точно будут ругать – как ругали Сочи за легендарные двойные кабинки в туалете и другие косяки. Я точно так же приехала в Красную поляну в 2013-м на лыжную предолимпийскую неделю и с криками «Караул! Не успеют!» бросилась публиковать фотографии неоконченной стройки и грязи под ногами. Но успели. На Олимпиаде все было здорово – если на что-то жаловались, то точно не на инфраструктуру.

Такой же план действий у Милана. «Сан-Сиро» отреставрируют, отмоют и проведут на нем церемонию открытия, в хмуром безлюдном парке проложат ровные аллеи и сделают его приятным для туристов и спортсменов. «Милан» и «Интер» к тому времени могут построить новую арену и переехать на нее, но стадион «Джузеппе Меацца» останется памятником спорту.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках

Тексты авторов Eurosport.ru о самых известных стадионах мира:

«Маракану» забросили и разграбили после Олимпиады. Сейчас она снова неотразима

146 тысяч на матче и дом для Кака. Что за стадион откроет Кубок Америки-2019

Качай приложение Eurosport для iOS или Android