У жены футболиста «Интера» Раджи Наингголана Клаудии нашли онкологическое заболевание. Девушка рассказала об этом в инстаграме.

«В течение целого месяца я просыпалась в надежде, что это всего лишь кошмар. Но потом я осознавала, что живу в этом кошмаре. Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но сегодня я начинаю новый путь – курс химиотерапии. Кто бы мог сказать, что Клаудия будет бояться начинать новый день... Но что еще сказать – пора идти и сражаться с этим уродливым зверем», – написала она.

Семью 31-летнего Наингголана поддержал его предыдущий клуб – «Рома». «Некоторые вещи значат намного больше, чем футбол. Отправляем всю нашу поддержку и позитивные мысли Клаудии Наингголан, Радже Наингголану и их семье, которая начинает эту битву», – написано в твиттере римлян.

Слова поддержки выразил и «Интер».

Вероятно, Раджа скоро покинет миланский клуб – руководство отметило, что больше не рассчитывает на бельгийца.

Пара воспитывает двух дочерей – Айшу (родилась в 2012 году) и Майли (родилась в 2016 году).

Наингголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Интер».

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