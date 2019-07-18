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«Ювентус» объявил о переходе Де Лигта

«Ювентус» объявил о переходе Де Лигта
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Еще один топ-трансфер лета – done.

«Ювентус» и «Аякс» достигли окончательной договоренности по трансферу Маттейса Де Лигта.

Туринский клуб в твиттере объявил о подписании 19-летнего защитника. «Маттейс Де Лигт официально стал бьянконери», – говорится в приветственной записи.

  • Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года и получил капитанскую повязку.
  • В сезоне-2018/19 он стал с «Аяксом» чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Райола – о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «С Маттейсом все согласовано, теперь ход за «Аяксом»

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