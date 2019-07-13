У главного тренера «Болоньи» Синиши Михайловича обнаружили онкологическое заболевание.

Как сообщает RTV BN, у Михайловича нашли лейкемию. По словам сербского тренера, он проходил стандартные тесты, которые выявили некую аномалию. Дальнейшее обследование показало, что это лейкемия.

«У меня тяжелый лейкоз. Острый, но поддающийся лечению. Самым сложным было убедить мою жену, что это правда. Со вторника я начну борьбу», – заявил Михайлович на пресс-конференции.

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини отметил, что, несмотря на выявленное заболевание, Михайлович продолжит работу с «красно-синими».

Синиша возглавил «Болонью» по ходу сезона-2018/19 и спас команду от вылета.

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