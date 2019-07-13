Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поссорился с женой Кэт Керкхофс после замечания о ее груди.

Как пишет The Sun, Мертенс выложил в инстасториз фотографию супруги с подписью: «Буду скучать по ней. И по ним тоже». Под «ними» Дрис, очевидно, имел в виду груди Кэт – об этом свидетельствует расположение подписи.

По данным британского таблоида, жена Мертенса осталась не в восторге от шутки супруга и закатила ему сцену прямо во время отдыха на пляже. Пока Кэт громко кричала Дрису в лицо, он стоял в спокойствии, скрестив руки, а затем опустил их в воду.

В чемпионате Италии-2018/19 Мертенс забил 16 мячей в 35 матчах.

«Наполи» занял вторую строчку в турнирной таблице, первым финишировал «Ювентус».

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