Мауро Икарди намерен остаться в «Интере», несмотря на желание руководства продать его и решение тренера Антонио Конте не допускать бывшего капитана команды к тактическим тренировкам команды.

«Я останусь здесь еще на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду», – цитирует 26-летнего Икарди Goal.com, ссылаясь на La Repubblica. Сообщается, что после разговора с Конте форвард был в ярости.

Контракт Икарди с миланским клубом истекает 30 июня 2021 года.

«Интер» в Серии А-2018/19 занял четвертое место и попал в ЛЧ на следующий сезон. По ходу сезона Мауро был лишен капитанской повязки.

«Сан-Сиро» хотят разрушить. Стадион «Интера» и «Милана» умирает, но Олимпиада-2026 его спасет

Качай приложение Eurosport для iOS или Android