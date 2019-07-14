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«Я буду получать зарплату еще два года и никуда не уйду». Икарди намерен остаться в «Интере»
Муж Ванды Нары хорошо устроился.
Мауро Икарди намерен остаться в «Интере», несмотря на желание руководства продать его и решение тренера Антонио Конте не допускать бывшего капитана команды к тактическим тренировкам команды.
«Я останусь здесь еще на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду», – цитирует 26-летнего Икарди Goal.com, ссылаясь на La Repubblica. Сообщается, что после разговора с Конте форвард был в ярости.
- Контракт Икарди с миланским клубом истекает 30 июня 2021 года.
- «Интер» в Серии А-2018/19 занял четвертое место и попал в ЛЧ на следующий сезон. По ходу сезона Мауро был лишен капитанской повязки.
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