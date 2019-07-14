Аргентинский футболист Макси Лопес рассказал о своем презрении к бывшему капитану «Интера» Мауро Икарди и его жене и агенту Ванде Наре.

«Они не позволяют мне видеть моих детей: я виделся с ними только дважды за последний год. Они не уважают меня; Ванда постоянно думает только о деньгах, даже если не нуждается в них.

Я прихожу в бешенство, когда вижу, как они используют моих детей. Кстати, несколько раз Икарди повесил трубку, пока я разговаривал со своими детьми», – приводит слова Лопеса Football Italia.

В 2008-2013 гг. Нара была замужем за Лопесом и родила трех сыновей: Бенедикто, Валентино и Константино.

Затем Ванда ушла к Икарди и родила двух дочерей: Франческу и Изабеллу.

Икарди снова бомбит откровенными фото с Вандой. На одном из свежих снимков Мауро полностью голый

Качай приложение Eurosport для iOS или Android