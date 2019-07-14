Макси Лопес: «Прихожу в бешенство, когда вижу, как Икарди и Ванда используют моих детей»
«Однажды Мауро повесил трубку, когда я разговаривал с сыновьями».
Аргентинский футболист Макси Лопес рассказал о своем презрении к бывшему капитану «Интера» Мауро Икарди и его жене и агенту Ванде Наре.
«Они не позволяют мне видеть моих детей: я виделся с ними только дважды за последний год. Они не уважают меня; Ванда постоянно думает только о деньгах, даже если не нуждается в них.
Я прихожу в бешенство, когда вижу, как они используют моих детей. Кстати, несколько раз Икарди повесил трубку, пока я разговаривал со своими детьми», – приводит слова Лопеса Football Italia.
- В 2008-2013 гг. Нара была замужем за Лопесом и родила трех сыновей: Бенедикто, Валентино и Константино.
- Затем Ванда ушла к Икарди и родила двух дочерей: Франческу и Изабеллу.
Икарди снова бомбит откровенными фото с Вандой. На одном из свежих снимков Мауро полностью голый
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