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Макси Лопес: «Прихожу в бешенство, когда вижу, как Икарди и Ванда используют моих детей»

Макси Лопес: «Прихожу в бешенство, когда вижу, как Икарди и Ванда используют моих детей»
Eurosport

1 час назад

«Однажды Мауро повесил трубку, когда я разговаривал с сыновьями».

Аргентинский футболист Макси Лопес рассказал о своем презрении к бывшему капитану «Интера» Мауро Икарди и его жене и агенту Ванде Наре.

«Они не позволяют мне видеть моих детей: я виделся с ними только дважды за последний год. Они не уважают меня; Ванда постоянно думает только о деньгах, даже если не нуждается в них.

Я прихожу в бешенство, когда вижу, как они используют моих детей. Кстати, несколько раз Икарди повесил трубку, пока я разговаривал со своими детьми», – приводит слова Лопеса Football Italia.

  • В 2008-2013 гг. Нара была замужем за Лопесом и родила трех сыновей: Бенедикто, Валентино и Константино.
  • Затем Ванда ушла к Икарди и родила двух дочерей: Франческу и Изабеллу.

Икарди снова бомбит откровенными фото с Вандой. На одном из свежих снимков Мауро полностью голый

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