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GdS: украинец Малиновский прошел медосмотр в «Аталанте», которая дебютирует в ЛЧ

GdS: украинец Малиновский прошел медосмотр в «Аталанте», которая дебютирует в ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Бергамаски усиливаются перед еврокубками.

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте».

Футболист уже прошел медосмотр в итальянском клубе и вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

«Аталанта» подпишет с Малиновским 5-летний контракт и заплатит за него бельгийцам 13,7 млн евро.

  • В сезоне-2018/19 Малиновский с «Генком» стал чемпионом Бельгии.
  • На его счету 16 голов и 16 ассистов в 51 матче за «Генк».

Он кормит младенцев и ходит на панк-сходки фанов. Президент, который вывел «Аталанту» в ЛЧ

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