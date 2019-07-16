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GdS: украинец Малиновский прошел медосмотр в «Аталанте», которая дебютирует в ЛЧ
Бергамаски усиливаются перед еврокубками.
Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте».
Футболист уже прошел медосмотр в итальянском клубе и вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.
«Аталанта» подпишет с Малиновским 5-летний контракт и заплатит за него бельгийцам 13,7 млн евро.
- В сезоне-2018/19 Малиновский с «Генком» стал чемпионом Бельгии.
- На его счету 16 голов и 16 ассистов в 51 матче за «Генк».
Он кормит младенцев и ходит на панк-сходки фанов. Президент, который вывел «Аталанту» в ЛЧ
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