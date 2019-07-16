Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте».

Футболист уже прошел медосмотр в итальянском клубе и вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

«Аталанта» подпишет с Малиновским 5-летний контракт и заплатит за него бельгийцам 13,7 млн евро.

В сезоне-2018/19 Малиновский с «Генком» стал чемпионом Бельгии.

На его счету 16 голов и 16 ассистов в 51 матче за «Генк».

Он кормит младенцев и ходит на панк-сходки фанов. Президент, который вывел «Аталанту» в ЛЧ

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