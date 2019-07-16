Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из «Генка» в «Аталанту»

Малиновский будет выступать за команду Джанпьеро Гасперини под 18-м номером, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо. Контракт украинца с «Аталантой» рассчитан на 5 лет, бергамаски заплатили за него 13,7 млн евро.

В прошлом сезоне Малиновский провел в составе «Генка» 51 матч, забил 16 мячей и отдал 15 ассистов, а также стал чемпионом Бельгии.

В наступающем сезоне «Аталанта» дебютирует в Лиге чемпионов.

Де Лигт почти в «Юве», Магуайр без «МЮ», а еще Погба, Неймар, Лунин и Гацкан. Трансферы понедельника

Качай приложение Eurosport для iOS или Android