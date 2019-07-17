«Привет, «бьянконери». Де Лигт прибыл в Турин и поприветствовал фанатов
Уже можно не ждать официального объявления.
Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования в «Ювентусе».
Де Лигт оставил послание фанатам «Юве», записав короткое видеообращение: «Привет, «бьянконери», это Маттейс. Я очень счастлив быть здесь».
- За трансфер 19-летнего капитана «Аякса» чемпионы Италии заплатят 70 миллионов евро + бонусы.
- В контракте игрока будут прописаны отступные в размере 150 млн евро.
- Весной 2019 года Де Лигт помог «Аяксу» выбить «Ювентус» из Лиги чемпионов и дойти до полуфинала.
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