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«Привет, «бьянконери». Де Лигт прибыл в Турин и поприветствовал фанатов

«Привет, «бьянконери». Де Лигт прибыл в Турин и поприветствовал фанатов
Eurosport

1 час назад

Уже можно не ждать официального объявления.

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования в «Ювентусе».

Де Лигт оставил послание фанатам «Юве», записав короткое видеообращение: «Привет, «бьянконери», это Маттейс. Я очень счастлив быть здесь».

  • За трансфер 19-летнего капитана «Аякса» чемпионы Италии заплатят 70 миллионов евро + бонусы.
  • В контракте игрока будут прописаны отступные в размере 150 млн евро.
  • Весной 2019 года Де Лигт помог «Аяксу» выбить «Ювентус» из Лиги чемпионов и дойти до полуфинала.

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