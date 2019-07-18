Итальянская полиция провела рейд по северной части страны и обнаружила склад оружия, который, вероятно, принадлежит одной из фанатских группировок «Ювентуса».

По информации Football Italia, полицейские изъяли холодное оружие, пистолеты, винтовки, патроны и трехметровую ракету класса «земля-воздух». В ней отсутствует боевая часть, но ее можно зарядить и использовать по прямому назначению. Боеприпасы нашли в квартире одного из болельщиков «Юве», который входит в организованную фан-группировку. Ракета находилась в самолетном ангаре в городе Павия.

В сезоне-2018/19 «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

В летнее трансферное окно туринцы совершили несколько важных покупок: в частности, приобрели Маттейса Де Лигта, Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо.

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