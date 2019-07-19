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«Вы лузеры и мазафакеры». Трезеге сел за руль пьяным и оскорблял полицейских
Легендарный француз перебрал.
Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге был задержан итальянской полицией.
41-летний Трезеге возвращался после ужина с бывшим партнером по «Ювентусу» Мауро Каморанези. Полицейские остановили француза после того, как он превысил скорость и чуть не сбил человека.
Трезеге сопротивлялся прохождению теста на алкоголь, оскорбляя полицейских: «Бедняки, вы не зарабатываете даже двух тысяч евро. Вы лузеры и мазафакеры».
Тест ожидаемо превысил допустимые значения, и у Давида отобрали права, сообщает Daily Mail.
- Трезеге – чемпион мира 1998 года и победитель Евро-2000.
- Давид дважды брал скудетто с «Ювентусом».
Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию
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