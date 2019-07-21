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Сакки: «Я тренировал игрока-гея. Он был так хорош, что мне захотелось увидеть в команде 11 геев»
Главное – футбольные качества игрока, а не то, с кем он спит.
Бывший итальянский тренер Арриго Сакки рассказал об отношении к геям.
«Знаете, я никогда не следил за игроками, потому что доверял им. Я никогда не узнавал, занимались ли они сексом перед игрой, а если занимались, то с кем. Когда я тренировал одну команду (если что, это был не «Милан»), мне нашептали, что один из наших парней – гей.
Затем я увидел, как здорово он играет в футбол, и мне захотелось, чтобы другие парни тоже стали геями», – приводит слова Сакки Il Napolista.
- Помимо «Милана», Сакки тренировал «Парму», «Атлетико», сборную Италии и другие команды.
- Вместе с «Миланом» Арриго дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.
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