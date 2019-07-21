Бывший итальянский тренер Арриго Сакки рассказал об отношении к геям.

«Знаете, я никогда не следил за игроками, потому что доверял им. Я никогда не узнавал, занимались ли они сексом перед игрой, а если занимались, то с кем. Когда я тренировал одну команду (если что, это был не «Милан»), мне нашептали, что один из наших парней – гей.

Затем я увидел, как здорово он играет в футбол, и мне захотелось, чтобы другие парни тоже стали геями», – приводит слова Сакки Il Napolista.

Помимо «Милана», Сакки тренировал «Парму», «Атлетико», сборную Италии и другие команды.

Вместе с «Миланом» Арриго дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

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