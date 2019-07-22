Getty Images
«Ювентус» запретил футболисткам клуба высказываться по делу Роналду об изнасиловании
Цензура в туринском клубе.
Руководство «Ювентуса» под угрозой штрафов запретило собственным футболисткам комментировать новости об изнасиловании, которое, возможно, совершил Криштиану Роналду.
Бывшая футболистка туринцев Петронелла Экрот рассказала в интервью Expressen, что клуб наложил вето на острую тему.
«Ювентус» заставил нас молчать. Нам не было позволено сказать и единого слова о Роналду и его обвинениях в изнасиловании. Было такое ощущение, как в тюрьме», – сказала Экрот.
- Американская модель Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года.
- Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, но не согласился с тем, что это было насильственно.
Роналду безумно хотел в MLS. Но из-за дела об изнасиловании закончит в «Юве»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте