Прокуратура США отказалась заводить дело об изнасиловании в отношении страйкера туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В прошлом году девушка по имени Кэтрин Майорга обвинила португальца в насильственном сексе. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе – тогда Роналду еще выступал за «Манчестер Юнайтед».

Прокурор округа Кларк, штат Невада заявил, что не увидел в предоставленной информации доказательств, достаточных для обвинения игрока, сообщает TMZ.

В прошлом сезоне Роналду в составе «Ювентуса» выиграл Суперкубок Италии и Серию A.

Криштиану – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Столько же наград имеет Лионель Месси из «Барселоны».

«Ювентус» запретил футболисткам клуба высказываться по делу Роналду об изнасиловании

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