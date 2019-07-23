«Интер» или «Ювентус»? Угадай, где дольше играли Наингголан, Квальярелла и другие топы Серии А

Квизы

Футболисты так часто меняют клубы, что иногда путаешься в их перемещениях. Eurosport.ru предлагает отследить передвижения игроков Серии А – угадай, в какой команде игрок провел больше времени.

Не менее захватывающие квизы:

«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли больше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии

Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м

Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

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