Eurosport
«Интер» или «Ювентус»? Угадай, где дольше играли Наингголан, Квальярелла и другие топы Серии А
Квизы
Очень сложный квиз.
Футболисты так часто меняют клубы, что иногда путаешься в их перемещениях. Eurosport.ru предлагает отследить передвижения игроков Серии А – угадай, в какой команде игрок провел больше времени.
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