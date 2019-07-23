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Сарри: «Роналду будет делать разницу, а остальные 10 игроков должны подстраиваться под него»
Что дозволено Кришу, не дозволено быку.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прояснил будущую роль в команде Криштиану Роналду.
«Роналду будет игроком, который будет определять разницу для нас. Так что остальные 10 человек должны будут адаптироваться под него. На протяжении [азиатского турне в рамках Международного Кубка чемпионов] Криштиану чаще всего играл на позиции левого нападающего: я хорошо понимаю, что он любит смещаться в центр к другому форварду.
Как команда мы должны быстро подстроиться под эти изменения, потому что Роналду способен делать разницу, и он будет это делать, без сомнений. В первом матче он забил и создал несколько шансов для гола», – сказал Сарри на пресс-конференции в китайском Нанкине. Его цитирует Goal.com.
- В Поднебесной «Ювентус» встретится с «Интером» в матче Международного Кубка чемпионов. Игра состоится 24 июля в 14:30 по московскому времени.
- В последнем матче турнира «Юве» в шведском Стокгольме 10 августа сыграет с «Атлетико».
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