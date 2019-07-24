«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» думают о покупке Пауло Дибалы.

Аргентинец невнятно провел прошлый сезон за «Ювентус», поэтому этим летом его продолжение карьеры в Турине под вопросом. Спортивный директор парижан Леонардо рассказал об интересе к Дибале, но конкретика наступит в случае ухода Неймара.

«МЮ» же определяется с судьбой Поля Погба и Ромелу Лукаку, после чего перейдет к трансферу аргентинца. Ранее от нападающего «Юве» отказались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», как сообщает Calciomercato.

«Ювентус» хочет выручить за игрока 80 миллионов евро.

В сезоне-2018/2019 Пауло оформил пять голов и шесть ассистов.

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