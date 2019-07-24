Сергей Милинкович-Савич давно перерос «Лацио» и продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По версии Corriere dello Sport, «МЮ» отдаст за 24-летнего серба 75 миллионов евро плюс 15 млн бонусами. Зарплата игрока поднимется до шести млн, а контракт он подпишет до 2024 года. Уле-Гуннар Сульшер рассматривает Милинкович-Савича как замену Полю Погба, который в ближайшее время может отправиться в «Реал».

В прошлом сезоне Сергей забил пять мячей и отдал три голевых передачи за 31 матч.

Помимо серба, скоро «МЮ» должен объявить о трансфере Харри Магуайра из «Лестера».

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