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Corriere dello Sport: Милинкович-Савич заменит Погба в «Манчестер Юнайтед»

Corriere dello Sport: Милинкович-Савич заменит Погба в «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

50 мин. назад

Гранды мечтают о сербе каждое трансферное окно.

Сергей Милинкович-Савич давно перерос «Лацио» и продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По версии Corriere dello Sport, «МЮ» отдаст за 24-летнего серба 75 миллионов евро плюс 15 млн бонусами. Зарплата игрока поднимется до шести млн, а контракт он подпишет до 2024 года. Уле-Гуннар Сульшер рассматривает Милинкович-Савича как замену Полю Погба, который в ближайшее время может отправиться в «Реал».

  • В прошлом сезоне Сергей забил пять мячей и отдал три голевых передачи за 31 матч.
  • Помимо серба, скоро «МЮ» должен объявить о трансфере Харри Магуайра из «Лестера».

Магуайр слабее Ван Дейка, но нужен «МЮ» даже за 90 млн. Плитоголовый круче любого защитника Сульшера

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