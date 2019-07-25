Форвард сборной Бразилии Неймар может перейти из «Пари Сен-Жермен» в «Ювентус».

Окружение футболиста понимает, что переговоры по возвращению в «Барселону» зашли в тупик, и рассматривает другие варианты. «Юве» – один из клубов, в котором они заинтересованы наиболее всего. Если в сделке с «Барсой» ничего не продвинется, агент Пини Захави, помогающий отцу Неймара, встретится на этой неделе с представителями туринского клуба в Китае и обсудит возможный переход.

Главным драйвером трансфера выступает Криштиану Роналду. Криш всегда с уважением относился к бразильцу. Роналду понимает, что они найдут взаимопонимание на поле. Вместе с Неем у «Юве» будут лучшие шансы на победу в Лиге чемпионов.

Роналду и Неймар подружились после съемок в различных рекламных роликах. В одном из них футболисты играют в настольный теннис, в другом – боксируют. Важная деталь состоит в том, что для обоих родной язык – португальский, и это создает для Криштиану и Нея особую связь друг с другом. Об этом пишет El Mundo Deportivo.

Неймар в понедельник, 15 июля, прибыл на сбор «ПСЖ». Сегодня, 24 июля, он тренируется отдельно от общей группы.

Отрицательная разница «Барселоны» в летнее трансферное окно-2019 составила 147,6 млн евро при расходах в 225 миллионов евро.

Mundo Deportivo: Неймар мечтает о «Барсе», но не против перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

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