Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника «Интера» Раджи Наингголана.

По информации FC Inter News, клубы уже вели переговоры касательно возможной аренды 31-летнего футболиста. «Интер» не против трансфера, если новый клуб будет полностью выплачивать игроку зарплату в размере 4,5 миллиона евро без учета бонусов. Из всех претендующих на Наингголана команд это может себе позволить только «Зенит».

Руководство «Интера» не рассчитывает на Наингголана, а также на нападающего Мауро Икарди.

«Зенит» набрал в первых двух турах РПЛ максимальные 6 очков и 28 июля сыграет с «Оренбургом».

«Пора сражаться с этим уродливым зверем». У жены Наингголана диагностировали рак

Качай приложение Eurosport для iOS или Android